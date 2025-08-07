Kenan Yıldız Kopa Trophy Adayı

Juventus forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi.

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) kapsamında yılın 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için adaylar açıklandı. İtalyan ekibi Juventus'ta oynayan 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız da Kopa Trophy ödülüne aday 10 isim arasında yer aldı.

Kopa Trophy ödülüne aday 10 futbolcu şu şekilde:

"Kenan Yıldız (Juventus), Lamine Yamal (Barcelona), Desire Doue (PSG), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (Porto), Joao Neves (PSG), Ayyoub Bouaddi (Lille), Estevao (Chelsea), Dean Huijsen (Real Madrid), Pau Cubarsi (Barcelona)." - İSTANBUL