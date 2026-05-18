Kenan Yıldız’a büyük şok! Bir anda dışarda kaldılar

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alamama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
İtalya Serie A’nın 37. haftasında Juventus, sahasında Fiorentina’yı ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip Fiorentina 2-0 kazanırken Juventus ligde 10 maç sonra mağlubiyet yaşadı.
Fiorentina’ya galibiyeti getiren golleri Cher Ndour ve Rolando Mandragora kaydetti. Konuk ekipte Luca Ranieri, 72. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Juventus 68 puanda kaldı ve Serie A’da 6. sıraya geriledi. İtalya’da ligi ilk 4 içinde bitiren takımlar Şampiyonlar Ligi bileti alırken, siyah-beyazlı ekip pota dışına düştü.
Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Genç yıldız takımının mağlubiyetine engel olamadı. Juventus, sezonun son haftasında Torino deplasmanına çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi umutlarını son maça taşıdı.
