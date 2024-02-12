Kenyalı Maraton Rekoru Sahibi Atlet Kelvin Kiptum Araba Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kenyalı Maraton Rekoru Sahibi Atlet Kelvin Kiptum Araba Kazasında Hayatını Kaybetti

Kenyalı Maraton Rekoru Sahibi Atlet Kelvin Kiptum Araba Kazasında Hayatını Kaybetti

Kenyalı atlet Kelvin Kiptum, erkeklerde maraton dünya rekorunun sahibi olarak tanınıyordu. Ancak Kiptum, bir araba kazasında hayatını kaybetti. Kenya Spor Bakanı ve ülkenin eski başbakanı da Kiptum'un ölüm haberini üzüntüyle duyurdu. 24 yaşındaki atlet, 2022'de ilk maraton yarışına katılmış ve 2018'de uluslararası yarışlara başlamıştı. Kiptum, 2023'te de Londra Maratonu'nu kazanmıştı. Dünya Atletizm Birliği Başkanı da Kiptum'un ölümüyle ilgili başsağlığı diledi ve onun inanılmaz bir atlet olduğunu vurguladı.

12.02.2024 03:21
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Erkeklerde maraton dünya rekorunun sahibi olan Kenyalı atlet Kelvin Kiptum araba kazasında hayatını kaybetti.

Kiptum’un ölüm haberini ülkenin eski başbakanı Raila Odinga verdi.

Kenya Spor Bakanı Ababu Namwamba da X’ten yaptığı paylaşımda “Kenya bir mücevherini kaybetti. Söyleyecek söz bulamıyorum” mesajı verdi.

24 yaşındaki atlet Amerika’nın Chicago kentinde Ekim ayında düzenlenen maratonda 42 kilometreyi 2:00:35 derecede koşarak bu alandaki rekoru kırmıştı. Önceki rekor 2:01:09 ile yine Kenyalı Eliud Kipchoge’ye aitti.

Kiptum 2023’te Londra Maratonu’nu da kazanmıştı.

Kiptum ile birlikte çalıştırıcısı Gervais Hakizimana da aynı kazada hayatını kaybetti.

İkisinin içinde bulunduğu aracın Eldoret kentinde kaza yaptığı kaydediliyor.

Dünya Atletizm Birliği Başkanı Seb Coe de yayınladığı mesajda şokta olduklarını belirtti ve Kiptum ile koçunun ailesi ile Kenya halkına baş sağlığı diledi.

Coe Kiptum’un “inanılmaz bir atlet” olduğunu ve geride “inanılmaz bir miras” bıraktığını da ifade etti.

Kiptum’a Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘Yılın Atleti’ ödülü verilmişti.

24 yaşındaki atletin zirveye çıkışı çok hızlı oldu.

Atlet ilk maraton yarışını 2022’de koştu.

İlk uluslararası yarışına ise 2018’de ödünç aldığı koşu ayakkabıları ile katıldı.

Kelvin Kiptum'un Chicago Maratonu'nda kırdığı rekoru 2 saatin altına indirmeye hazırlandığı da kaydediliyordu.

Kaynak: BBC

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Mehmet Kasapoğlu, Chicago, Kenya, Dünya, Ölüm, Kaza, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kenyalı Maraton Rekoru Sahibi Atlet Kelvin Kiptum Araba Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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