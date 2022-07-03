Aynı zamanda basketbol takımının ana sponsorluğunu üstlenen iş insanı Köysüren, yönetim kurulu üyesi İbrahim Saraçoğlu ile birlikte takımların antrenmanlarını izledi. Özellikle Antalyalı gençlerle takımı güçlendireceklerini belirten Köysüren, doğru kadroyu kurmaya çalıştıklarını söyledi. Yeni sezona daha güçlü başlayacaklarını müjdeleyen kulüp başkanı Hakan Çatal ise, "Açılışımız 18 Temmuz'da olacak. O zamana kadar takımlarımızı güçlendireceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kepez basketbolunda büyük değişim - Son Dakika

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