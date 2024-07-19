Kepez Belediye Başkanı Pehlivanları Ağırladı - Son Dakika
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Kepez Belediye Başkanı Pehlivanları Ağırladı

Kepez Belediye Başkanı Pehlivanları Ağırladı

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 33. Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren pehlivanları ağırladı. Kocagöz, ata sporuna sahip çıkan pehlivanlara teşekkür ederek plaket takdim etti.

19.07.2024 13:30  Güncelleme: 13:32
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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 33. Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren pehlivanları ağırladı. Kocagöz, ata sporuna sahip çıkan pehlivanlara teşekkür ederek plaket takdim etti.

Tarihi Kırkpınar ve Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşlerinde dereceye giren pehlivanlar, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kocagöz, ata sporu güreşe pehlivanlar yetiştiren Varsak Güreş Takımı'nı işaret ederek, "Varsak yalnız değil. Artık, kardeşlerimin bir abisi var" dedi. Ata sporu güreşi çok önemsediğini dile getiren Başkan Kocagöz, yeğenlerinin de pehlivan olduğunu hatırlattı.

Spor şehri Kepez

Başkan Kocagöz, "Gençlerimiz spora yönelmezse kötü alışkanlıklar edinir. Bu yüzden biz Kepez'de 7 ana başlık altında 107 proje ile yola çıktık. Bu başlıklardan en önemlisi 'Spor Şehri Kepez'. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu. Örf ve adetlerin bozulmayarak yeni nesillere aktarılması gerektiğine değinen Kocagöz, "Biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Belediye borçlarına değinen ve bu borçların ödenmesi için gelirlerin artırılması ve giderlerinde azaltılması gerektiğini belirten Mesut Kocagöz, "Giderleri azaltacağız diye güreşçilerimizi yok sayamayız. Güreş Spor Sahası'nda çimi kendilerine kestirmeyeceğiz. 12 yıl önce kurduğumuz spor sahasına sizleri mahkum etmeyeceğiz. Hep beraber oturacağız, ortak akılla ne gerekiyorsa yapacağız. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 33. Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Pehlivan Güreşleri müsabakalarına katılan tüm arkadaşları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kepez'den başpehlivanlar çıkaracağız

Ziyarete katılan Varsak Güreş Takımı Antrenörü Uçar Dede de, kurdukları takımın meyvelerini almaya başladıklarını ve en büyük hedeflerinin Varsak'tan, Kepez'den başpehlivanlar, altın kemerler çıkarmak olduğunu belirterek, kendilerini ağırlayan Başkan Mesut Kocagöz'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, pehlivanlara plaket takdim etti. Ziyarete antrenör ve pehlivanların aileleri de katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kepez Belediye Başkanı Pehlivanları Ağırladı - Son Dakika

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