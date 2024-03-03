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Kepez Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Osman Ege Özdemir, Milli Takıma seçildi

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün yaz okullarında spora başlayan Güreş Okullararası Türkiye Şampiyonu Osman Ege Özdemir, Avrupa Şampiyonası seçmesi niteliğindeki Uluslararası Zafer Şampiyonası öncesi Milli tTkıma seçildi. Yaklaşık 5 yıl önce ilk kez mindere çıkan Özdemir, 16 yaşına geldiğinde katıldığı Okullararası Türkiye Şampiyonasında 17 yaş kategorisinde güreşmişti. Özdemir'in bu çabasını takdir ederek takıma davet eden Milli Takım antrenörleri, sporcularını Turgut Özal Spor Salonu'nda 7-10 Mart'ta düzenlenecek Yaşar Doğu ve Vehbi Emre Turnuvası'na hazırlıyor. Aynı mekanda 12- 14 Mart'ta Zafer Kupası, 16- 18 Mart'ta Şampiyonlar Turnuvası da düzenleniyor. Antrenörlerin uygun görmesi durumunda bu şampiyonalarda güreşebilecek olan Özdemir, 48 kiloda Türkiye'yi ve Kepez'i temsil edecek. Sporcusunun gelişimini takdir eden antrenörü Meral Kaya, "Özdemir'in istekliliği ve gayreti hepimizi etkiliyor. Kulübümüzün altyapısından nice milli sporcular yetiştirmek istiyoruz" dedi. - ANTALYA