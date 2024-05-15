Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kızlar Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kızlar Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonu

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kızlar Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonu

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kızlar Hentbol Takımı, Kulüplü Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olarak 3 sezonda 6 kez Türkiye şampiyonu oldu.

15.05.2024 11:36  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kulüplü Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kızlar Hentbol Takımı, 3 sezonda 6 kez Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarı elde etti.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kızlar Hentbol Takımı, Kulüplü Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olmasıyla birlikte 3 sezonda 6 kez Türkiye şampiyonu olarak Antalya'nın spor tarihine not düştü. Nadire Konuk Ortaokulu altyapısından yetişip Kepez'e transfer olan takımın küçük kızları, Sakarya'da düzenlenen finallerde 16 takım ile yarıştı. Yarı finallerde olduğu gibi finallerde de namağlup olarak kupa kaldıran Kepez'in kızları, büyük coşku yaşadı.

Son iki sezonda kulüplü miniklerde Türkiye şampiyonluğunu kazanan takım, özel müsabaka Ramazan Demirci açık alanda da 3 Türkiye şampiyonluğu kupası kaldırmıştı. Ayrıca kendilerinden 2 yaş büyük ablaları ile oynayan 2008 doğumlu sporcularıyla küçükler kategorisinde Türkiye 3'üncülüğü kupasını kulüp müzesine götüren Kepez'in hentbolcuları, milli takım antrenörlerinin radarına girdi.

Kız kardeşine hediye

Takımın kurucu Başantrenörü Sertan Sarpaş, her şampiyona finalinde olduğu gibi 17 yaşında gizli kalp krizi sonucu kaybettiği kız kardeşi Sibel Sarpaş'ı andığı tişört ile salona çıktı. Üzerinde "Bu da benim sana hediyem olsun. Asla unutulmayacaksın." yazılı ve fotoğraflı tişörtü ile Kulüplü Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluğu kupasını da kaldıran Sarpaş, bunu gelenek haline getirdi.

Antalya'dan yetişen çocuklarımızla zirveye çıkmak çok güzel olduğunu belirten Sarpaş, kendilerine bu imkanı veren Kepez Belediyesi ile Nadire Konuk Ortaokulu yönetimine teşekkür etti. Kepez'in hentbolda marka olma yolunda olduğunun altını çizen Sarpaş, "Kızlarımız çok gayretli ve sıkı çalışarak, hak ederek başarılara imza attı. Kulüp, aile ve okul işbirliği ve hayal kurdurmayı başararak final kupalarına ulaştık." diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kızlar Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:52:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kızlar Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement