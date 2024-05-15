Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kızlar Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonu

Spor

Kulüplü Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kızlar Hentbol Takımı, 3 sezonda 6 kez Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarı elde etti.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kızlar Hentbol Takımı, Kulüplü Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olmasıyla birlikte 3 sezonda 6 kez Türkiye şampiyonu olarak Antalya'nın spor tarihine not düştü. Nadire Konuk Ortaokulu altyapısından yetişip Kepez'e transfer olan takımın küçük kızları, Sakarya'da düzenlenen finallerde 16 takım ile yarıştı. Yarı finallerde olduğu gibi finallerde de namağlup olarak kupa kaldıran Kepez'in kızları, büyük coşku yaşadı.

Son iki sezonda kulüplü miniklerde Türkiye şampiyonluğunu kazanan takım, özel müsabaka Ramazan Demirci açık alanda da 3 Türkiye şampiyonluğu kupası kaldırmıştı. Ayrıca kendilerinden 2 yaş büyük ablaları ile oynayan 2008 doğumlu sporcularıyla küçükler kategorisinde Türkiye 3'üncülüğü kupasını kulüp müzesine götüren Kepez'in hentbolcuları, milli takım antrenörlerinin radarına girdi.

Kız kardeşine hediye

Takımın kurucu Başantrenörü Sertan Sarpaş, her şampiyona finalinde olduğu gibi 17 yaşında gizli kalp krizi sonucu kaybettiği kız kardeşi Sibel Sarpaş'ı andığı tişört ile salona çıktı. Üzerinde "Bu da benim sana hediyem olsun. Asla unutulmayacaksın." yazılı ve fotoğraflı tişörtü ile Kulüplü Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonluğu kupasını da kaldıran Sarpaş, bunu gelenek haline getirdi.

Antalya'dan yetişen çocuklarımızla zirveye çıkmak çok güzel olduğunu belirten Sarpaş, kendilerine bu imkanı veren Kepez Belediyesi ile Nadire Konuk Ortaokulu yönetimine teşekkür etti. Kepez'in hentbolda marka olma yolunda olduğunun altını çizen Sarpaş, "Kızlarımız çok gayretli ve sıkı çalışarak, hak ederek başarılara imza attı. Kulüp, aile ve okul işbirliği ve hayal kurdurmayı başararak final kupalarına ulaştık." diye konuştu. - ANTALYA