Üye Girişi
Kepez Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları ilk 2'de - Son Dakika

Kepez Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları ilk 2'de

09.12.2021 16:09
Kepez Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları ilk 2'de

Liselerarası Basketbol Turnuvası'nda ilk 2 takım oyuncuları arasında Kepez Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları yer aldı.

Liselerarası Basketbol Turnuvası'nda ilk 2 takım oyuncuları arasında Kepez Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları yer aldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün düzenlediği Antalya Liselerarası Basketbol Turnuvası'nda ilk 2 takım oyuncuları arasında, Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün U18 Genç oyuncuları yer aldı. Turgut Özal Spor Salonu'nda yapılan final maçları sonucunda, birinci Kırmızı Çizgi Koleji, ikinci Bahçeşehir Koleji, üçüncü İstek Koleji, dördüncü ise Ahmet Bileydi Anadolu Lisesi oldu. Bu 4 okul takımı, Türkiye Şampiyonasına giden grup maçları biletini almaya hak kazandı.

"İftihar ediyoruz"

Maçları izledikten sonra Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü adına kupa ile madalyaları veren Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, aynı zamanda kendi kulübünün sporcuları olan oyuncuların ödülünü verirken gururlandı. Turnuva birincisi takımın oyuncusu Tiber Saraçoğlu ile ikinci olan takımın oyuncusu Ataberk Çatal'ın madalyalarını veren Çatal, "Kulübümüzün ligde oynayan takımlarımızın alt yapısındaki bu gençlerimiz ile iftihar ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kepez Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları ilk 2'de
Kepez Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları ilk 2'de
Kepez Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları ilk 2'de
Kepez Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları ilk 2'de

Kepez Belediyesi, basketbol, Antalya, Kepez, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kepez Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları ilk 2'de - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor 16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor
''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi 16:12 ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Benim Hayatım'da bugün: Ali trafik kazası geçiriyor 14:57 Benim Hayatım'da bugün: Ali trafik kazası geçiriyor İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur 11:59 Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur

Son Dakika Haberleri
16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor
16:15 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!
16:11 ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi
15:45 Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha geliyor! Beşiktaş, yeni hoca transferini Premier Lig'den yapıyor
15:44 Hande Yener, 20'lik şarkıcılara taş çıkartıyor! King ve Queen buluşması!
15:34 Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu
15:29 Asgari ücret sosyal medyanın gündeminde: Eve hırsız girse direk tuvalet kağıtlarını çalar!
15:27 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı
15:16 Son Dakika: Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu
15:15 Dolandırıcılardan pes dedirten hareket! Sağlık çalışanının kartını kopyalayıp 20 bin liralık telefon aldılar
Doğu Ekspresi'ne okkalı zam! Tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı Doğu Ekspresi'ne okkalı zam! Tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı         
16:18
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!         
16:16
Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı         
15:44
Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi         
15:10
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı         
14:29
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 16:25:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kepez Belediyesi Spor Kulübü oyuncuları ilk 2'de - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement