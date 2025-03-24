Kepez Belediyespor Ragbi Takımları 1. Lig'e Yükseldi - Son Dakika
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Kepez Belediyespor Ragbi Takımları 1. Lig'e Yükseldi

Kepez Belediyespor Ragbi Takımları 1. Lig\'e Yükseldi

Kepez Belediyespor'un kadın ve erkek ragbi takımları, U18 Türkiye Şampiyonası'nda gösterdikleri üstün başarı ile Türkiye finallerine katılma hakkı kazanarak 2026'da başlayacak en üst seviye 1. Lig'e katılma hakkını elde etti.

24.03.2025 12:00  Güncelleme: 12:07
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Kepez Belediyespor Kulübü'nün kadın ve erkek ragbi takımları, Türkiye finallerine kalarak gelecek yıl en üst lig olan 1. Lig'e katılma hakkı kazandı.

Ragbi sporunda hem kadın hem de erkeklerde Antalya temsilcisi olan Kepez Belediyespor Kulübü, federasyonun gelecek yıl başlatacağı en üst seviye olan 1. Lig'de yer alma hakkı kazandı. Alanya'da düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası'nda, grup maçlarında başarı gösteren erkekler ilk 12 takım, kadınlar ise son 8 takım arasında yer almayı başardı. Her 2 takım da Türkiye finallerine katılacak.

Finallere hazırlık

Takımların kurucu antrenörü Yasir Akbaş, kadın ve erkek takımlarının Türkiye Ragbi Federasyonu'nun 2026 yılında hayata geçirmeyi planladığı lig organizasyonunda en üst lig olan 1. Lig'de yer almayı da garantilediğini açıkladı. Haftanın 5 günü yaptıkları antrenmanlara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Akbaş, "Önümüzde 31 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde yapılacak Türkiye Finalleri var" dedi.

"Kupa istiyoruz"

Kepez'e ilk ragbi kupasını getirmek istediklerini belirten erkek takımı antrenörü Meryem Şavk ise, Türkiye finallerine kalmayı gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Zor geçen son 2 ayın ardından başarı gösteren oyuncularına teşekkür eden Şavk, "Aldığımız bu sonuçlarla daha gidecek yolumuz olduğunu gördük ve çalışmalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizden desteklerini esirgemeyen ve her daim yanımızda olduklarını hissettiren Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e kupa getirmek istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kepez Belediyespor Ragbi Takımları 1. Lig'e Yükseldi - Son Dakika

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