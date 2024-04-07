Kepez Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu'nu 9-0 mağlup etti - Son Dakika
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Kepez Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu'nu 9-0 mağlup etti

Kepez Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu\'nu 9-0 mağlup etti

TFF 3. 1. Grup'ta mücadele eden Kepez Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu karşısında 9-0'lık galibiyet elde etti. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de takımı yalnız bırakmadı ve maçı izledi.

07.04.2024 18:07  Güncelleme: 18:13
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TFF 3. 1. Grup'da şampiyonluk mücadelesi veren Kepez Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu mücadelesinden 9-0 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'de takip ederek takımı yalnız bırakmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de mücadele eden Kepez Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde Tarsus İY karşısında 9-0'lık önemli bir galibiyet aldı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de takımı yalnız bırakmayarak takıma destek verdi. Kocagöz karşılaşmayı Kepezspor Futbol A.Ş. Başkanı İsmail İltemir ve Kepezspor Kulüp Başkanı Hakan Çatal ile birlikte izledi.

Karşılaşmanın gollerini 18, 29, 32, 55 ve 61. dakikalarda Emre Gemici kaydederken, maçın diğer gollerini 38. dakikada Bilal Gülden, 56. dakikada Onur Kolay, 87. dakikada Tugay Cicili kendi kalesine attı.

Karşılaşmanın son golü 90. dakikada Ozan Can Dursun'dan geldi. Alınan galibiyetle Kepez Belediyespor puanını 67'ye yükselterek lig liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından soyunma odasına inen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, futbolcuları ve teknik heyeti alınan galibiyetten dolayı tebrik etti. Oynanan güzel mücadelenin ardından başarının geldiğini ifade eden Kocagöz, "Kepez Mesut olacak demiştik, Kepezspor futbol takımımız da 'Mesut' oldu. Alınan faklı galibiyetten dolayı herkesi kutluyorum. Başarılarımız sürecek ve takımımızı daha iyi yerlerde göreceğimizden hiç şüphem yok" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kepez Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu'nu 9-0 mağlup etti - Son Dakika

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