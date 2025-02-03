Kepez Belediyespor U18 Takımı, Antalya Şampiyonluğunu Üçüncü Kez Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kepez Belediyespor U18 Takımı, Antalya Şampiyonluğunu Üçüncü Kez Kazandı

Kepez Belediyespor U18 Takımı, Antalya Şampiyonluğunu Üçüncü Kez Kazandı

Kepez Belediyespor U18 Elit Futbol Takımı, üst üste üçüncü kez Antalya şampiyonu olmayı başararak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını büyük ölçüde garantiledi. Teknik direktör Emin Pehlivanlar, Kepezspor A Takımı'nın altyapı koordinatörlüğüne atanırken, U18 takımının son maçında DSİ'yi 6-0 mağlup etti.

03.02.2025 11:05  Güncelleme: 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üst üste 3 kez Antalya şampiyonu olan ve her sezon Türkiye Şampiyonası'na katılma başarısı gösteren Kepez Belediyespor U18 Elit Futbol Takımı Teknik Direktörü Emin Pehlivanlar, Kepezspor A Takımı'nın altyapı koordinatörlüğü görevine getirildi.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Kepezspor A Takımı'nın Teknik Direktörü Kerem Şeras'ın ekibine dahil olan Pehlivanlar, altyapıdan oyuncu geçişlerinin daha sağlıklı olması için çalışacak. Yeni görevi nedeniyle U18 takımının teknik direktörlüğünü bırakan Pehlivanlar, kulüp içinden bir antrenörün bu göreve getirileceğini belirtti. Pehlivanlar, "Altyapı takımlarımızın koordinatörlüğü görevim devam ediyor. Takım antrenmanlarını ve transferlerini yapmaya devam edeceğim" dedi.

Kepez U18, DSİ'yi farklı geçti

Sezonun son 5. maçında DSİ'yi ağırlayan Kepez Belediyespor U18 Takımı, rakibini 6-0'lık farklı skorla mağlup etti. Kuzeyyaka Futbol Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında 5 gol atan Kepezliler, ikinci yarıda da rakibine gol şansı tanımadı.

Bu sonuçla en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkaran Kepez U18, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını büyük ölçüde garantiledi. Haftaya lig üçüncüsü ASAT ile karşılaşacaklarını belirten Pehlivanlar, "Bu maçı da kazanmamız halinde şampiyonluğu kesinleştireceğiz" diyerek takımına olan güvenini dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyespor, Yerel Haberler, Türkiye, antalya, Futbol, Kepez, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kepez Belediyespor U18 Takımı, Antalya Şampiyonluğunu Üçüncü Kez Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz Pınar Gültekin cinayeti davasındaki bozma kararına itiraz
10:12 Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti Konut ve iş yerleri için kira zam tavanı netleşti
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
09:23 Yunanistan’da yanardağ patlamasına karşı ’’kırmızı kod’’ ile acil durum ilan edildi Yunanistan'da yanardağ patlamasına karşı ''kırmızı kod'' ile acil durum ilan edildi
09:10 TSK’dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın TSK'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseyle konuşmayın
16:46 Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor Alexander Sörloth, ezeli rakibe gidiyor
16:22 Beşiktaş’tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması Beşiktaş'tan taraftarları çıldırtan transfer açıklaması
16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
16:06 İstanbul’a daha yeni geldi: Galatasaray’dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı İstanbul'a daha yeni geldi: Galatasaray'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı
15:58 Kasımpaşa, Adana Demirspor’u deplasmanda 5-3 yendi Kasımpaşa, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 yendi
15:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan tehlikeye dikkat çekti: Nüfusumuz düşüyor
15:23 Danimarkalı siyasetçi Paludan’dan Kuran provokasyonu Danimarkalı siyasetçi Paludan'dan Kuran provokasyonu
15:21 Morata’dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye’ye gelmemin tek nedeni Galatasaray Morata'dan havaalanında olay yaratacak açıklama: Türkiye'ye gelmemin tek nedeni Galatasaray
15:18 Ege’deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi Okullar tatil edildi Ege'deki sismik hareketlilik Yunan yetkilileri harekete geçirdi! Okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 11:47:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kepez Belediyespor U18 Takımı, Antalya Şampiyonluğunu Üçüncü Kez Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.