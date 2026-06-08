Kepez\'de motodrag şampiyonları kupalarını aldı

Kepez Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) iş birliğinde düzenlenen Türkiye Motodrag Şampiyonası 2. Ayak Yarışları, iki gün süren büyük heyecanın ardından tamamlandı. Nefes kesen mücadelelerde kategorilerinde dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, Kepez Yeni Drag Pisti'nde dereceye girebilmek için iki boyunca kıyasıya mücadele etti. Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi üzerinde bulunan Kepez Yeni Drag Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyon, motor sporları tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı. Güçlü motosikletlerin yüksek hızda sergilediği performanslar izleyicilerden büyük ilgi gördü. Şampiyona kapsamında Süper Street, Pro Street, Street 2, Street 750, Street 600, Standart 1, Standart 2, Pro 200, Pro 300, Standart 300 ve Kadınlar kategorilerinde yarışlar düzenlendi. Heyecan dolu yarışlarda sporcular, hem motosikletlerinin gücünü hem de sürüş yeteneklerini ortaya koydu.

Kategorilerinde dereceye girenler ödüllendirildi

6 Haziran'da antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyon, 7 Haziran'da gerçekleştirilen final yarışlarıyla sona erdi. Birbirinden çekişmeli geçen mücadelelerin ardından kategorilerinde dereceye giren sporcular belli oldu. Şampiyonanın Pro 200 kategorisinde Ferdi Can Çoraplı, Pro 300 kategorisinde Nurallah Deniz, Kadınlar kategorisinde Gülsen Acar, Pro Street kategorisinde Muhammet Kamil Kırbaş, Standart 1 kategorisinde Ömer Faruk Özek, Standart 2 kategorisinde Abdülkadir Deniz, Street 600 kategorisinde Mehmet Karakuş, Street 2 kategorisinde Ahmet Yoksulabakan ve Super Street kategorisinde Muhammet Kamil Kırbaş birincilik kürsüsüne çıktı. Muhammet Kamil Kırbaş, Pro Street ve Super Street kategorilerinde elde ettiği birinciliklerle dikkat çekti. - ANTALYA