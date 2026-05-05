Kepez'de Otodrag heyecanı başlıyor

Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak olan Türkiye Otodrag Şampiyonası'nın 1. ayağı, 7-8 Mayıs 2026 tarihlerinde Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi'nde bulunan Kepez'in Yeni Drag Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Kepez'de motorların gürleyen sesi ve hızın büyüleyici etkisi, sporseverlerle buluşuyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) organizasyonunda, Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonanın ilk etabında, Türkiye'nin dört bir yanından gelen profesyonel sporcular saniyelerle yarışacak. Güç ve performansın ön plana çıktığı bu büyük organizasyon, izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatacak. 7-8 Mayıs tarihlerinde Aydoğmuş Mahallesi Fatih Terim Caddesi'nde yer alan Kepez Yeni Drag Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışlarda sporcular, araçlarının sınırlarını zorlayarak dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele edecek. Modern altyapısıyla dikkat çeken pist, motor sporları tutkunlarına yüksek standartlarda bir yarış deneyimi sunacak. Motor sporlarına olan ilgiyi artırmayı hedefleyen etkinlik, aynı zamanda Kepez'in spor turizmine katkı sağlamayı amaçlıyor. Her yaştan vatandaşın ilgiyle takip etmesi beklenen organizasyon, hız tutkunlarını bir araya getirecek.

Başkan Kocagöz'den davet

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Türkiye Otodrag Şampiyonası'nın Kepez'de düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek tüm vatandaşları bu heyecana ortak olmaya davet etti. Başkan Kocagöz, "Kepez olarak sporun her branşına destek vermeye devam ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularımızı ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük heyecanı yerinde yaşamaya, Kepez Yeni Drag Pisti'nde buluşmaya davet ediyorum" dedi. - ANTALYA