Kepez'de Yağlı Güreşlerde Başpehlivan Enes Doğan
19.04.2026 22:26
10. Kepez Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde Enes Doğan başpehlivan oldu, etkinlikte coşku doluydu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen 10. Kepez Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Enes Doğan elde etti.

Kepez'de 12 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen güreşlere katılan pehlivanlar, dualı çayıra "Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yönelik şiddet, geleceğimize ihanettir" pankartıyla çıktı.

Duacı Edip Akbayram Gençlik Parkı'nda büyük çekişmeye sahne olan güreşlerde başpehlivanlık final mücadelesinde Ali Gürbüz ile Enes Doğan eşleşti.

Mücadele sırasında Gürbüz geçirdiği sakatlık nedeniyle final müsabakasına devam edemediği için Doğan, 10. Kepez Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.

Başpehlivan Doğan'a altın kemeri Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz taktı.

Başkan Kocagöz, konuşmasında, er meydanının sadece bir spor alanı olmadığını asaletin, cesaretin ve geleneğin bin yıllık yürüyüşüne şahitlik ettiğini kaydetti.

Er meydanının ahlakın, sabrın ve mertliğin de sınandığı yer olduğunu belirten Kocagöz, "Burada diz çöken yenilmez, burada galip gelen kibirlenmez. Çünkü bu meydanın özü edep, ahlak ve saygıdır. Kepez meydanı yıllardır pehlivanını, davulun ve zurnanın coşkusunu bekliyordu. Bugün bu hasret sona erdi. Kepez'de er meydanı yeniden kuruldu, güreş yeniden ayağa kalktı." dedi.

Kocagöz, Kepez'de yağlı güreş geleneğinin artık kesintiye uğramayacağını ifade etti.

Etkinliğe Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, CHP Antalya Milletvekilleri Mustafa Erdem ve Aykut Kaya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Böyle rezillik görülmedi Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı Böyle rezillik görülmedi! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
Tüm şehir hazır Erzurumspor Süper Lig’e çıkmak için saatleri sayıyor Tüm şehir hazır! Erzurumspor Süper Lig'e çıkmak için saatleri sayıyor
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı Bu paylaşımı bakın kim yapmış Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı! Bu paylaşımı bakın kim yapmış
Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not Yan yana toprağa verilen 4 öğrencinin mezarında yürek yakan not

22:44
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray’ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Kadınlar EuroLeague finalinde Galatasaray'ı 68-55 yenen Fenerbahçe, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.
22:41
ABD Başkanı Donald Trump, deniz ablukasını geçmeye çalışan İran’a ait kargo gemisinin vurulduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, deniz ablukasını geçmeye çalışan İran’a ait kargo gemisinin vurulduğunu açıkladı.
21:09
TRT “Teşkilat“ dizisini yayın akışından çıkardı
TRT "Teşkilat" dizisini yayın akışından çıkardı
19:52
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
ABD’de korkunç olay: 3 eve düzenlenen silahlı saldırıda 8 çocuk öldü
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
