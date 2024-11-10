Kepez\'in Genç Kadın Basketbolcuları Güçlü Rakibi Yendi

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Kepez'in genç kadın basketbolcuları, güçlü rakipleri DSİ'yi 42-20 yendi.

U18 Ligi'nde Play-Off bileti alan Kepez Belediyespor Kulübü U16 Kadın Basketbol Takımı, DSİ karşılaşmasını 42-20 kazandı. Turgut Özal Spor Salonu'nda oynanan maçta pota altından sayı üreten rakibini uzunlarıyla durduran Kepez, savunma sistemi ile kazanmayı bildi. Toplam 12 takımın yer aldığı ligde 4. sıraya yükselen Kepez Belediyespor, ilk 3'e girerek play-off oynamak istiyor. Bölge şampiyonasına katılmayı hedeflediklerini belirten koç Okan Sezen, "Buradan çıkabilirsek Anadolu ve finalde de Türkiye şampiyonasına katılabiliriz. Coşkulu oynayan sporcularıma güveniyorum" dedi. - ANTALYA