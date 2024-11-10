Kepez'in Genç Kadın Basketbolcuları Güçlü Rakibi Yendi - Son Dakika
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Kepez'in Genç Kadın Basketbolcuları Güçlü Rakibi Yendi

Kepez\'in Genç Kadın Basketbolcuları Güçlü Rakibi Yendi

Kepez Belediyespor U16 Kadın Basketbol Takımı, U18 Ligi'nde DSİ'yi 42-20 mağlup ederek Play-Off bileti aldı. Koç Okan Sezen, bölge şampiyonasına katılmayı hedeflediklerini açıkladı.

10.11.2024 13:03  Güncelleme: 13:11
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Kepez'in genç kadın basketbolcuları, güçlü rakipleri DSİ'yi 42-20 yendi.

U18 Ligi'nde Play-Off bileti alan Kepez Belediyespor Kulübü U16 Kadın Basketbol Takımı, DSİ karşılaşmasını 42-20 kazandı. Turgut Özal Spor Salonu'nda oynanan maçta pota altından sayı üreten rakibini uzunlarıyla durduran Kepez, savunma sistemi ile kazanmayı bildi. Toplam 12 takımın yer aldığı ligde 4. sıraya yükselen Kepez Belediyespor, ilk 3'e girerek play-off oynamak istiyor. Bölge şampiyonasına katılmayı hedeflediklerini belirten koç Okan Sezen, "Buradan çıkabilirsek Anadolu ve finalde de Türkiye şampiyonasına katılabiliriz. Coşkulu oynayan sporcularıma güveniyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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