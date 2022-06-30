Kepez'in sultanları yola erken çıktı - Son Dakika
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Kepez'in sultanları yola erken çıktı

30.06.2022 11:51
Kepez'in sultanları yola erken çıktı

Kadın voleybolda altyapı ağırlıklı takım kuran Kepez Belediyesi Spor Kulübü, Ekim ayında başlayacak sezona 2 aydır çalışarak hazırlanıyor.

Kadın voleybolda altyapı ağırlıklı takım kuran Kepez Belediyesi Spor Kulübü, Ekim ayında başlayacak sezona 2 aydır çalışarak hazırlanıyor.

Sezona 2'inci ligde devam edecek olan Kepez'in file sultanları, erken yola çıkarak günde çift antrenmana geçti. İki aydır plaj voleybolu oynayan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Takımı, akşamları da Turgut Özal Spor Salonu'nda kondisyon, salon alıştırması ve takım uyumuna yönelik çalışıyor.

Geçen sezon oynayan 7 oyuncunun üzerine altyapıdan gelen 2008, 2007 doğumlu sporcuları da ekleyen takımın başantrenörü Koray Turgut, A Takımı'nı 18 Temmuz'da belirleyeceklerini açıkladı. Üst kategorilere çıkan sporcularla kaynaşmak için normalden erken başladıklarını belirten Turgut, "Oynamaktan keyif alan, mücadele eden ve taraftarlara seyir keyfi sunan takım oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, voleybol, Kepez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kepez'in sultanları yola erken çıktı - Son Dakika

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