3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bugün evinde Kepez Spor'a 1-0 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan Altay'da Teknik Direktör Tuna Üzümcü istifa etti. Genç teknik adam yaptığı açıklamada, "Bugün dengeli başladığımız müsabakada yine talihsiz bir gol yiyerek müsabakanın ilk yarısını geride kapattık. Bizim gibi kırılgan yapıda olan ve kısıtlı kadroya sahip ekiplerin geriye düşünce maçı çevirebilmesi kolay olmuyor. İkinci yarıya üç değişiklik ve oyunu rakip sahaya yıkarak başlamamıza ve müsabaka sonuna kadar her an skor almaya çalışmamıza rağmen ne yazık ki beklenen golleri atamadık. Bu çerçevede yaptığım değerlendirmede bir kan değişikliğinin olması gerektiğini düşündüğümden dolayı istifamı Başkanımız Sinan Kanlı'ya sunmuş bulunmaktayım. Bu süreçte desteğini esirgemeyen tüm Altaylılara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.