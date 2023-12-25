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Kepezspor, ikinci yarı hazırlıklarına başlıyor - Son Dakika
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Kepezspor, ikinci yarı hazırlıklarına başlıyor

TFF 3. Lig 1 Grup lideri Kepezspor, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlıyor. Takım, üç aşamalı bir kamp dönemi geçirecek ve hedeflerine ulaşmak için çalışacak.

Kepezspor, ikinci yarı hazırlıklarına başlıyor
25.12.2023 - 11:25,
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TFF 3. Lig 1 Grup'ta ilk yarıyı lider temamalayan Kepezspor, ikinci devre hazırlıklarına başlıyor.

Kepezspor ikinci yarı hazırlıkları için yarın tesislerinde top başı yapıyor. Kepezspor ilk antrenmanını öğleden sonra Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirecek. 3. Lig 1. Grup lideri Kepezspor ikinci yarının ilk maçına kadar üç aşamalı bir kamp dönemi geçirecek. Takımın başarılı teknik direktörü Çağdaş Çavuş yaptığı açıklamada, "Ligin ilk yarısını hedeflediğimiz bir noktada bitirdik. Şimdi ikinci yarı hazırlıklarına yarından itibaren başlıyoruz. İşimizin ne kadar zor olduğunu biliyoruz ancak buna inanan insanlar var. Yönetimizi, teknik ekibimiz, futbolcu kardeşlerimiz ve tabiki taraftarımız ile sezon sonunda inşallah bu ipi hep beraber göğüsleyeceğiz" dedi. Kepezspor ikinci yarının ilk maçını 21 Ocak'ta sahasında Ali Ağa Futbol A.Ş ile karşılaşacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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