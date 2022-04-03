Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı

03.04.2022 14:53

- Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Gölcük'te bulunan babaannesi vefat etti.

- Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı

KOCAELİ - Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Gölcük'te bulunan babaannesi vefat etti. Milli futbolcu, babaannesinin cenaze namazında saf tuttu.

Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi Nezahat Aktürkoğlu dün vefat etti. Galatasaray'ın oynadığı Fatih Karagümrük maçının ardından acı haberi alan Aktürkoğlu, Kocaeli'ye geldi. Nezahat Aktürkoğlu için, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Tevfik Hoca Vakıf Cami'nde cenaze namazı kılındı.

Nezahat Aktürkoğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı
Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı
Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı
Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı

YORUMLAR
500
Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı Kerem Aktürkoğlu sakatlandı Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Demir doğrama atölyesinde patlama: 13 yaşındaki çocuğun vücudu alev aldı
14:36 Sermiyan Midyat'a dava açan Sevcan Yaşar ilk kez konuştu: Davayı devam ettirmeye gücüm yok
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
13:59 Rus heyetinin en yetkili ismi savaşın gidişatı hakkında bilgi verdi: Daha gerçekçi hale gelindi
13:57 10 yaşındaki Muhammed, sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu!
13:55 Arabada serum aldı ardından konsere çıktı!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
12:54 Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü
12:26 Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 15:09:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement