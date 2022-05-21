Kerem Aktürkoğlu: "Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu" - Son Dakika
Üye Girişi

Kerem Aktürkoğlu: "Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu"

21.05.2022 13:01
Kerem Aktürkoğlu: "Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu"

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, hedeflerinin uzağında kaldıkları bir sezon olduğunu belirterek, "Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, hedeflerinin uzağında kaldıkları bir sezon olduğunu belirterek, "Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler" dedi.

Galatasaray'ın bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sezonun sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Galatasaray camiasına seslenen Aktürkoğlu, "Sizleri kimi zaman sevindirdiğimiz ama birçok zaman da üzdüğümüz bir sezonu geride bıraktık. Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu. Her şeye rağmen inanılmaz desteğinizi hissetmediğim hiç bir an olmadı. Bir futbolcu için Galatasaray forması altında geçen her sezon unutulmazdır. Bu yüzden bu forma ile geçirdiğim her an benim için unutulmaz olacak. Her şey için Teşekkürler" diye konuştu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu: 'Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu' - Son Dakika


Son Dakika
13:11 Kız arkadaşını döven adama engel olmayan esnaf, yardım ettiğine edeceğine bin pişman oldu
12:57 İngiltere Premier Lig'in şampiyonu yarın belli oluyor
12:44 Bu nasıl psikolog? Esra Ezmeci, her gün itiraf adı altında sosyal medyadan bir sürü rezillik paylaşıyor
11:51 Finlandiya'dan karşı hamle: Kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı
12:32 Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı
12:31 202 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'den Acun Ilıcalı pozu: Hayatınızda o varsa her an, her şey olabilir
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
12:04 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı
12:02 Annesini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk: "İlişkim sizi ilgilendirmez" deyince anneme ateş ettim
11:58 Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 13:20:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu: "Çalışıp, çabaladığımız ama hedeflerimizin uzağında kaldığımız bir sezon oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement