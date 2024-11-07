Kerem Aktürkoğlu Eyl-eki Ayın Oyuncusu

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Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim aylarının oyuncusu seçildi.

Portekiz Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Benfica kariyerine üst düzey bir performansla başlayan 26 yaşındaki futbolcunun son 2 ayın oyuncusu seçildiği duyuruldu.

Kerem Aktürkoğlu, daha önce de Portekiz Ligi'nde son 2 ayın en iyi hücum oyuncusu seçilmişti.

Milli futbolcu, Benfica formasıyla şu ana kadar çıktığı 10 resmi maçta 8 gol ve 3 asiste imza attı.