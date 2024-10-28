Kerem Aktürkoğlu Hat-Trick Yaptı, Benfica 5-0 Kazandı! - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu Hat-Trick Yaptı, Benfica 5-0 Kazandı!

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı maçta Rio Ave'yi 5-0 mağlup etti.

28.10.2024 00:16
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Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun "hat-trick" yaptığı maçta Rio Ave'yi 5-0 yendi.

Ligin 8. haftasında Luz Stadı'nda Rio Ave'yi konuk eden Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun muhteşem performansıyla galibiyete uzandı.

Milli futbolcu, 12, 16 ve 45+2. dakikalarda fileleri havalandırarak "hat-trick" yaptı ve Benfica'nın soyunma odasına 3-0 önde gitmesini sağladı. Kerem Aktürkoğlu, 63. dakikada taraftarın büyük alkışıyla yerini Mohammed Zeki Amdouni'ye bıraktı.

Benfica'nın diğer gollerini ise 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Amdouni kaydetti. Benfica bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti ve 3. sıradaki yerini korudu.

Benfica formasıyla ligde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, gol sayısını 8'e çıkardı. Milli futbolcu forma giydiği 7 maçta da skora doğrudan etki yaptı. Bu maçların 6'sında gol atan Kerem, Boavista karşılaşmasında ise ağları havalandırmamasına rağmen 2 asistle skora katkı yaptı.

Ligdeki gol sayısını 5'e çıkartan Kerem, gol krallığı yarışında ise 3. sıraya yükseldi.

Kerem ayrıca kariyerinde 4. kez "hat-trick" yaptı. 26 yaşındaki futbolcu daha önce Galatasaray formasıyla 2, 24Erzincanspor formasıyla ise 1 kez "hat-trick" yapma başarısı göstermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu Hat-Trick Yaptı, Benfica 5-0 Kazandı! - Son Dakika

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