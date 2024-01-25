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Kerem Aktürkoğlu, İstanbulspor maçında 2 gol attı - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu, İstanbulspor maçında 2 gol attı

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbulspor maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı. Mücadelede kazanılan penaltıyı gole çeviren Kerem, ayrıca serbest vuruştan da bir gol kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 9 golünü Süper Lig'de, 3 golünü ise UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde atmıştır.

Kerem Aktürkoğlu, İstanbulspor maçında 2 gol attı
25.01.2024 - 22:13,  Güncelleme: 22:15
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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, İstanbulspor maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu 2 gol kaydetti. Mücadelenin 36. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Başarılı futbolcu, maçın 79. dakikasında da serbest vuruştan topu filelerle buluşturdu ve skoru 2-1 yaptı.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 12'ye çıkardı. Kerem bu gollerin 9'unu Süper Lig'de, 3'ünü de UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde kaydetti.

Müsabakaya 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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