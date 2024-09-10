Kerem Aktürkoğlu İzlanda karşısında hat-trick yaptı - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu İzlanda karşısında hat-trick yaptı

Kerem Aktürkoğlu İzlanda karşısında hat-trick yaptı

Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. A Milli Futbol Takımı, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti ve galibiyetin mimarı olan Kerem, milli formayı 36. kez terletirken 9. golüne ulaştı.

10.09.2024 00:53
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Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, İzmir'de konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Millilerin 3 golü de Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından geldi. 25 yaşında futbolcu ilk golünü 2. dakikada atarken, 52 ve 88. dakikalarda da topu filelere gönderdi. Galibiyetin mimarı olan Kerem, 2021 yılında giymeye başladığı A Milli Takım formasıyla ilk kez hat-trick yaptı.

Kerem Aktürkoğlu, İzlanda maçıyla birlikte milli formayı 36. kez terletirken 9. golüne ulaştı.

Millilerde son olarak Burak Yılmaz, Mart 2021'de Hollanda'ya karşı hat-trick yapmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu İzlanda karşısında hat-trick yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu İzlanda karşısında hat-trick yaptı - Son Dakika
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