Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor'la karşılaştı. Mücadelede takımının 2. golünü atan Kerem Aktürkoğlu gol sevinciyle dikkat çekti.
Ceza sahası dışından enfes bir gol atan Kerem Aktürkoğlu, Ünlü film karakteri Harry Potter gibi asa sallama hareketi yaptı. 2 hafta önce sosyal medyadan ünlü filmin temasıyla maç paylaşımı yapan genç yıldız, böyle bir sevinç yaşayacağının sinyalini önceden vermişti.
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