Kerem Aktürkoğlu transferini Okan Buruk açıkladı: Fenerbahçe'ye gidiyor - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu transferini Okan Buruk açıkladı: Fenerbahçe'ye gidiyor

Kerem Aktürkoğlu transferini Okan Buruk açıkladı: Fenerbahçe\'ye gidiyor
06.08.2025 11:32
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Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun, Fenerbahçe'ye transfer olacağını ilk kez Okan Buruk'un duyurduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun, 31 Temmuz Perşembe akşamı konuk olduğu yayının reklam arasında sarf ettiği sözleri Ender Bilgin açıkladı.

Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica'da top koşturan Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağlamak için tüm şartları sorluyor. Sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki milli futbolcuya ilgisine dair Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan çarpıcı bir açıklama geldi.

TRANSFERİ OKAN BURUK AÇIKLAMIŞ

Buruk'un, 31 Temmuz akşamı konuk olduğu A Spor yayınında, Fenerbahçe'nin eski öğrencisine ilgisiyle ilgili konuştuğu ortaya çıktı. Yayına akatılan isimlerden Ender Bilgin, başarılı antrenörün reklam arasında Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştuğunu söyledi.

"FENERBAHÇE'YE GİDİYOR"

A Spor Yayın Koordinatörü Bilgin, "Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de gibi. Ufak tekef detaylar kaldı. Aslında Kerem'in Fenerbahçe ile olan iletişiminin ciddileştiğini geçtiğimiz günlerde bize konuk olan Okan Buruk'tan öğrendik. Reklam arasında bize 'Kerem galiba Fenerbahçe'ye gidiyor, o konuda ciddi gelişme var' dedi" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu transferini Okan Buruk açıkladı: Fenerbahçe'ye gidiyor - Son Dakika

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