Kerem Aktürkoğlu Yarın Kadroda

KEREM Aktürkoğlu için bugün hem Benfica Teknik Direktörü Lage hem de Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan açıklama geldi.

Mourinho, "Kendisi Benfica'nın oyuncusu. Oyuncuyu tabii ki tanıyorum. Portekiz liginde oynayan oyuncuları daha da iyi tanıyorum. Oyuncuyu biliyorum ama kendisi Benfica'nın oyuncusu" şeklinde konuştu.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ise "Nice ile oynanan ilk maçta Kerem'in sakatlığı vardı fakat tamamen iyileşti. Yarın için onu kadroya alacağım" dedi.

Portekiz ekibi Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında Nice ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu. Kerem Aktürkoğlu'nu yarın oyananacak maçın kadrosuna alacağını belirten Bruno Lage, "Nice ile oynanan ilk maçta Kerem'in sakatlığı vardı fakat tamamen iyileşti. Kendini rahat hissediyor. Yarın için onu kadroya alacağım" ifadelerini kullandı.