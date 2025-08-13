Kerem Benfica'ya bu fotoğrafla veda etti - Son Dakika
Kerem Benfica'ya bu fotoğrafla veda etti

Kerem Benfica\'ya bu fotoğrafla veda etti
13.08.2025 09:09
Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın Nice'i eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna çıktığı maçta oyuna dahil oldu. Benfica teknik direktörü Bruno Lage'nin oyuna aldığı sırada Kerem Aktürkoğlu'na sarılması futbolcunun takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Fransız ekibi Nice'i eleyen Benfica Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşti. Sarı-lacivertlilere transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Nice maçının 84. dakikasında oyuna girdi. Böylece Fenerbahçe'ye transfer olsa bile ilgili yönetmelik gereği Lizbon ekibine karşı forma giyemeyecek. Öte yandan Benfica teknik direktörü Bruno Lage'nin oyuna aldığı sırada Kerem Aktürkoğlu'na sarılması, dün gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

OYUNA GİRERKEN KEREM'E SARILDI

Portekiz basını Türk futbolcunun oyuna girişi ve saha kenarında oyuna girerken teknik direktör Bruno Lage'nin oyuncuya sarılmasına geniş ayırdı.

VEDA OLARAK YORUMLANDI

Abola'daki haberde bu hareket, futbolcunun takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı ve "Bruno Lage ile Aktürkoğlu arasındaki kucaklaşma veda fikrini besledi. Fenerbahçe'ye transferinin konuşulduğu bir dönemde teknik direktörün diğer değişiklik anlarına nazaran özellikle Aktürkoğlu'na odaklanması, doğal olarak veda anının yakın olabileceği düşüncesini güçlendiriyor" ifadeleri kullanıldı.

"MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'SİYLE ANILIYOR"

Mais Futebol'da şu ifadeler kullanıldı: "Lage, Aktürkoğlu'na sarılıyor ve şüpheler havada uçuşuyor. Benfica teknik direktörü, adı Fenerbahçe ile anılan kanat oyuncusuna ilgi gösterdi. Aktürkoğlu'nun sakatlığı nedeniyle ilk maçta forma giyemediğini ve isminin Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'siyle anıldığını hatırlatmakta fayda var."

LAGE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bruno Lage konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tüm oyunculara sarılıyorum, umarım tazelik ve kararlılıkla sahaya çıkarlar. Aktürkoğlu geçen yıl harika bir iş çıkardı. Çok değer verdiğimiz bir oyuncu. 10 dakika oynadı, takıma yardımcı oldu ve Cumartesi günü ona güveniyoruz" dedi.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe, Benfica

Son Dakika Spor Kerem Benfica'ya bu fotoğrafla veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
