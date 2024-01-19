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Kerem Demirbay: Kendimi övmeyi sevmem, bu benim işim - Son Dakika
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Kerem Demirbay: Kendimi övmeyi sevmem, bu benim işim

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın iyi gittiğini ve genç oyuncuların önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Süper Lig'de her takıma saygı duyduklarını ancak Galatasaray olduklarını vurguladı.

Kerem Demirbay: Kendimi övmeyi sevmem, bu benim işim
19.01.2024 - 23:02,  Güncelleme: 23:21
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- Kerem Demirbay: "Kendimi övmeyi sevmem, bu benim işim"

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay:

"Takım olarak iyi gidiyoruz"

"Gençlerimiz bu dönemde bizim için çok önemli"

"Süper Lig'de her takıma saygı duyuyoruz ama biz Galatasaray'ız"

İSTANBUL - Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcusu Kerem Demirbay, 3 asistle yıldızlaştığı Ümraniyespor maçının ardından, "Kendimi övmeyi sevmem. Bu benim işim. Biz profesyonel futbolcularız" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Galatasaray, konuk ettiği Ümraniyespor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmada 3 asistle yıldızlaşan sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki deneyimli futbolcusu Kerem Demirbay, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor karşısında çok iyi bir performans sergilediğinin hatırlatılması üzerine Demirbay, "Kendimi övmeyi sevmem, bu benim işim. Biz profesyonel futbolcularız. Artık yaşım geldi. Yani 20 yaşında bir futbolcu da değilim. Benim işim bu, profesyonel olmak, günden güne her şeyi sahaya vermek ve bugün çok şükür iyi oldu" dedi.

"Takım olarak iyi gidiyoruz"

Takıma yavaş yavaş alıştığını aktaran 30 yaşındaki oyuncu, "Tabii ki zaman gerekiyor. İstanbul'a yeni geldim. Futbola uymam gerekiyordu. Ama bunlar normal şeyler. Dediğim gibi ben profesyonel bir futbolcuyum. İşime bakarım ve şu an çok iyi gidiyor. Takım olarak da iyi gidiyor. Bu benden de önemli. Zamanı gelir yine kötü olur. Ama en önemlisi devam etmek. Ben yoluma devam ederim ve bu yola da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk asıllı Alman futbolcu, "Hangi mevkide oynamayı tercih edersin?" sorusuna da, "Bende kalecilik de var (gülerek). Kaleci de oynayabilirim. Ama bildiğiniz gibi orta saha" yanıtını verdi.

"Gençlerimiz bu dönemde bizim için çok önemli"

Sezon başında Alman ekibi Bayern Münih'ten transfer edilen 19 yaşındaki Eyüp Aydın hakkında konuşan Kerem, "Eyüp kardeşime öncelikle tebrikler iletiyorum. Çok iyi bir maç çıkardı. Gençlerimiz bu dönemde bizim için çok önemli. Antrenmanlarda da görünüyor. Günden güne daha iyi yetiştiriyorlar kendilerini. Çok beğeniyorum ve çok efendi, saygılı çocuklar. İyi bir maç çıkardı. Eyüp'ü öveyim" ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcu, Teknik Direktör Okan Buruk'un kendisine hangi mevkide görev verirse orada oynayabileceğini de sözlerine ekledi.

"Süper Lig'de her takıma saygı duyuyoruz ama biz Galatasaray'ız"

Süper Lig'de zirve yarışını da değerlendiren Kerem Demirbay, "Tabii ki Fenerbahçe'ye saygı duymak gerek. Süper Lig'de her takıma saygı duyuyoruz ama biz Galatasaray'ız. Bizde daha iyi oyuncular var. Sezon sonunda da inşallah şampiyonluğu kaparız ve buna da inanıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA
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Kerem Demirbay, Galatasaray, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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