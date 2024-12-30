Kerem ve Orkun 14 maç sonra bir ilki yaşadı

Portekiz Premier Lig'in 16. haftasında Sporting ile Benfica karşı karşıya geldi. Estadio José Alvalade'de oynanan maçta Sporting, Benfica'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Sporting'in golünü, 29. dakikada Geny Catamo kaydetti.
Karşılaşmada milli futbolcularımız Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu da forma giydi. Mağlubiyete engel olamayan millilerimizden Kerem Aktürkoğlu 75. dakikada oyundan alınırken Orkun Kökçü 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Benfica, 14 maç aradan sonra ilk kez yenildi ve ligde 2. mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla birlikte Sporting, 40 puanla zirveye yerleşirken Benfica 38 puanla 3. sırada yer alıyor.
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