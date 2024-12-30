Kerem ve Orkun 14 maç sonra bir ilki yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kerem ve Orkun 14 maç sonra bir ilki yaşadı

Geniş Video İzle

Portekiz Premier Lig'in 16. haftasında Sporting, Benfica'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçta milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu da forma giydi. Bu sonuçla Benfica, 14 maç aradan sonra ilk kez yenildi ve ligde 2. mağlubiyetini aldı. Sporting ise 40 puanla zirveye yerleşti, Benfica ise 38 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

30.12.2024 07:48  Güncelleme: 08:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz Premier Lig'in 16. haftasında Sporting ile Benfica karşı karşıya geldi. Estadio José Alvalade'de oynanan maçta Sporting, Benfica'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Sporting'in golünü, 29. dakikada Geny Catamo kaydetti.

KEREM 75 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmada milli futbolcularımız Orkun Kökçü ile Kerem Aktürkoğlu da forma giydi. Mağlubiyete engel olamayan millilerimizden Kerem Aktürkoğlu 75. dakikada oyundan alınırken Orkun Kökçü 90 dakika sahada kaldı.

14 MAÇ SONRA YENİLDİLER

Bu sonuçla birlikte Benfica, 14 maç aradan sonra ilk kez yenildi ve ligde 2. mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla birlikte Sporting, 40 puanla zirveye yerleşirken Benfica 38 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kerem ve Orkun 14 maç sonra bir ilki yaşadı

Kerem Aktürkoğlu, Sporting Lisbon, Orkun Kökçü, Portekiz, Sporting, Benfica, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem ve Orkun 14 maç sonra bir ilki yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Volkan null:
    hızlı giden atın poku seyrek düştü 11 13 Yanıtla
  • ercan karataş:
    Şu keremi nedense hiç sevemedim gitti 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:31 Cumhurbaşkanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
10:26 “Bana bir Audi’yi çok gördüler“ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde "Bana bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 11:53:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kerem ve Orkun 14 maç sonra bir ilki yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.