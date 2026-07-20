Kerem Kamal Gümüş Madalya Kazandı

Milli güreşçi Kerem Kamal, Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada erkekler grekoromen stil 63 kiloda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de düzenlenen dünya sıralamasına puan veren Polyak Imre, Varga Janos ve Kozma Istvan Turnuvası'nda 63 kiloda Kerem Kamal, mindere çıktı.

Yarı finalde Rus sporcu Zhambolat Lokyaev'i mağlup eden milli güreşçi, finalde Rus Sergey Emelin'e 5-2 kaybederek gümüş madalyada kaldı.