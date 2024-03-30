Kerem Tunçeri: Alt yaş kategorilerinde oynamak sporcuları geliştiriyor - Son Dakika
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Spor

Kerem Tunçeri: Alt yaş kategorilerinde oynamak sporcuları geliştiriyor

Eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri, alt yaş kategorilerinde oynamanın sporcuları geliştirdiğini belirtti. Tunçeri, gençlerin bu turnuvalarda birlikte oynayarak bir kimya oluşturduklarını ve takım olarak avantaj sağladıklarını söyledi. Ayrıca Tunçeri, Türkiye'nin 1998 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği üçüncülüğün kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti. Tunçeri ayrıca, Türkiye'nin Sırbistan'ı mağlup ettiği 2010 FIBA Dünya Kupası yarı finalinde attığı sayının kariyerinin en güzel anısı olduğunu belirtti ve milli takımın hedefinin madalya olduğunu vurguladı.

30.03.2024 16:51  Güncelleme: 16:53
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Eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri, ay-yıldızlı ekibin alt yaş kategorilerinde oynamanın sporcuları geliştirdiğini belirtti.

Kerem Tunçeri, FIBA'nın internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Alt yaş kategorilerinde gerçekleşen turnuvalarla ilgili görüşlerini aktaran Kerem Tunçeri, "Farklı yaş kategorilerinde düzenlenen turnuvalar, oyuncuları geliştiriyor. Bu turnuvada mücadele edecek gençlerimizin de bunu bizzat göreceklerini düşünüyorum. Gençler Şampiyonası'ndan A Milli Basketbol Takımı seviyesine kadar hep birlikte kendi jenerasyonumuzla oynadık. Bu bizim gelişmemize yardımcı oldu ve milli takım forması giymenin önemini anlamaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'da düzenlenen ve Türkiye'nin üçüncü olduğu 1998 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hakkında konuşan Tunçeri, "Orada oynadığımız bütün karşılaşmalar benim için çok değerliydi. Maç maç hatırlamıyorum ama o turnuva benim için çok özeldi." ifadelerini kullandı.

"Küçük yaşlardan son seviyeye kadar birlikte oynamak çok önemli"

Genç yaş kategorilerinde birlikte oynamanın önemine değinen eski milli basketbolcu, şunları kaydetti:

"Küçük yaşlardan son seviyeye kadar birlikte oynamak çok önemli. Birlikte büyüyorsunuz. Belki aynı kulüpte veya birbirinize karşı oynuyorsunuz. Milli takım müsabakalarında da aynı formayı giyiyorsunuz. Altyapı turnuvalarında her seviyede birlikte oynayarak bir kimya oluşturuyorsunuz ve bu size takım olarak avantaj sağlıyor."

"Türk halkının mutluluğu ve sevinci muhteşemdi"

Tunçeri, 2010 FIBA Dünya Kupası yarı finalinde Türkiye'nin Sırbistan'ı mağlup ettiği maçta son saniyelerde attığı sayıyla ilgili, "Kariyerimin en güzel anısıydı diyebiliriz. Hem benim için hem de ülkemiz için güzel bir hatıra olduğunu düşünüyorum. Türk basketbol tarihinin belki de en önemli sayılarından birini atmak bana nasip oldu. Türk halkının mutluluğu ve sevinci muhteşemdi. Ayrıca o maça yenilgisiz çıktık ve harika bir turnuva geçirdik. Hem ülkemiz hem de milli takımımız için çok önemliydi. O geceyi hatırlıyorum. Maçı kazandıktan sonra büyük bir kalabalıkla otelimize gitmiştik ve her yerde kutlama yapan insanlar vardı. Herkesin kutlama yapması nedeniyle yollar doluydu ve normalde 10 dakika süren otelimize 1,5 saatte ulaştık. Bize gösterdikleri sevgi muhteşemdi ve bunu gülümseyerek hatırlıyorum. Bunlar çok özel anlardı. Bu takımdaki hiç kimsenin o turnuvadaki anılarını unutamayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Öncelikle gruptan çıkmak lazım ama hedef madalya almak olmalı"

Kerem Tunçeri, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele verecek milli oyunculara tavsiyede de bulunarak, şunları ifade etti:

"Kendi seyircimiz önünde oynamanın onlar için farklı bir heyecan ve deneyim olacağını düşünüyorum. Keyif almalarını tavsiye ediyorum. İleride geriye dönüp baktıklarında çok güzel anıları olacak. Gönül ister ki finalde oynasınlar. Tabii ki adım adım ilerlemeleri gerekiyor. Öncelikle gruptan çıkmak lazım ama hedef madalya almak olmalı. Bunu başarabileceklerine de inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kerem Tunçeri: Alt yaş kategorilerinde oynamak sporcuları geliştiriyor - Son Dakika

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