Kerem ve Orkun Benfica'da Parlıyor - Son Dakika
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Kerem ve Orkun Benfica'da Parlıyor

Kerem ve Orkun Benfica\'da Parlıyor

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da 3 maçta 2 gol, 2 asist yaparken, Orkun Kökçü de performansını artırdı.

24.09.2024 11:42
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Benfica'da gündem Kerem ve Orkun

Efe ALDEMİR/ İSTANBUL, -TRANSFER döneminin son günlerinde Portekiz Ligi ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz kariyerine hızlı giriş yaptı. 25 yaşındaki milli futbolcu, Benfica kariyerinde çıktığı 3 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı verdi.

Portekiz Ligi'nin 6'ncı haftasında Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti. Transferin son günlerinde Galatasaray'dan Benfica'ya katılan Kerem Aktürkoğlu, müsabakada yaptığı 2 asistle şimdiden Portekizli teknik adam Bruno Lage'nin vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Yeni takımıyla çıktığı 3 maçta 2 gol, 2 asist kaydeden 25 yaşındaki milli forvet, uyum sürecini hızla atlarak takımına katkı vermeye vermeye devam ediyor.

Öte yandan Portekiz basını Kerem Aktürkoğlu'nun performansını şu ifadelerle sayfalarına taşıdı:

A Bola: Sanki sihirli değnek.

Glorosio: Hogwarts büyüsünü Bessa'ya taşıdı.

KEREM'İN GELİŞİ EN ÇOK ORKUN'U ETKİLEDİ

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinin ardından bir diğer ay-yıldızlı futbolcu Orkun Kökçü'nün de performansı yükselişe geçti. Geçen sezon Benfica teknik direktörü olan Roger Schmidt ile bir dönem sorun yaşayan orta saha, milli takımdan da arkadaşı olan Kerem'in transferinin ardından goller ve asistler ile takımına katkı vermeye devam ediyor. Milli oyuncu, bu sezon toplamda çıktığı 7 maçta 3 gol 3 asistlik performansıyla dikkati çekiyor.

Benfica taraftar sayfalarında Orkun'un bu performansının Kerem'in transferiyle daha da arttığı; milli futbolcunun bu sezon daha mutlu olduğu konuşuluyor.

Kaynak: DHA

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