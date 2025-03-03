Kerem Yavaş: Kaybettiğimiz için üzgünüz

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- Kerem Yavaş: "Buraya iyi bir oyunla galibiyet için gelmiştik, kaybettiğimiz için üzgünüz"

GAZİANTEP - Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş, Gaziantep FK maçı sonrası, "Buraya iyi bir oyunla galibiyet için gelmiştik, kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Kerem Yavaş, "Ligde son 3 hafta istemediğimiz sonuçlarımız vardı. İyi bir oyunla bu durumu düzeltmek istiyorduk. Buraya iyi bir oyunla galip gelmek için geldik. Maça da böyle başladık. Özellikle ilk 15 dakika iki takım adına savunmada açıklar vardı. Rakibin de bizim de pozisyonlarımız vardı. Burada iki takım da skor üretemedi. Sonrasında ilk yarının son 30 dakikası oyun biraz daha dengelendi. İkinci yarıda da oyun dengeli başladı oyun ama duran topla geriye düştük. Sonra 3 oyuncu değişikliği yaptık. Risk alarak bu değişiklikleri yaptık ve sonrasında da golü bulduk. Öne geçecek pozisyonları da bulduk ama değerlendiremedik. Gaziantep ekibi da savunmada iyi direnç gösterdi. Sonrasında da rakibimiz bulduğu gollerle sonuca gitti ve 3-1 kazanmasını bildi. Gaziantep FK sahasında etkili bir takım, onları tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İki takım adına da düşük kalibrede bir hakem performansı vardı"

Maçta hakem performansı ile ilgili de konuşan ve iki takım için kötü bir performans olduğunu belirten Yavaş, "Bugün iki takım adına da düşük kalibrede bir hakem performansı vardı. Bu sadece bizim için değil Gaziantep ekibi için de kötü bir hakem performansı vardı. Özellikle yediğimiz ilk golde basit bir faul kararı vardı. Bizim kullandığımız frikikte de faul olduğunu düşünüyorum. Hakem performansının iyi olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.