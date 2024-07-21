Kerim Alıcı, Hatayspor'da başarı ve A Milli Takım hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kerim Alıcı, Hatayspor'da başarı ve A Milli Takım hedefliyor

Atakaş Hatayspor'un futbolcusu Kerim Alıcı, sözleşme yenilediği takımında başarılı olup A Milli Takım formasını giymeyi hedefliyor. Alıcı, yeni sezon hazırlıkları ve gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hatayspor'un kampında güzel bir ortam yakaladıklarını belirten Alıcı, lige iyi bir giriş yapmak istediklerini söyledi. Sözleşmesini uzattığı için mutlu olduğunu dile getiren Alıcı, öncelikli hedefinin Hatayspor'da başarı yakalamak olduğunu ve Avrupa Kupaları'nda takımını temsil etmek istediğini ifade etti.

21.07.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Kerim Alıcı, sözleşme yenilediği takımında başarılı olup A Milli Takım formasını giymeyi hedefliyor.

Kerim Alıcı, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiren Hatayspor'un kampında AA muhabirine yeni sezon hazırlıkları ve gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erzurum'da güzel bir ortamda kamp dönemi geçirdiklerini belirten Kerim, çok iyi bir aile ortamı yakaladıklarını aktararak, "Geçen sene zor zamanlar yaşadık. Volkan (Demirel) hocamıza teşekkür ediyorum. Bizim için çok uğraştı ve her konuda yardımcı olmaya çalıştı. O zorlu süreçten sonra Özhan (Pulat) hocamız geldi. Onunla da iyi bir uyum yakaladık ve son 4 haftada 8 puanlık bir süreçte bize çok katkısı oldu. Bu sene lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. İlk hafta Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Bizim için zor bir deplasman olacak fakat iyi bir takımız ve elimizden geleni yapıp o maçtan 3 puan alarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." diye konuştu.

"Ait olduğum yerde devam etmek istedim"

Sözleşmesini 2 yıl uzattığı ve borda-beyazlı kulüpte olduğu için mutluluk duyduğunu dile getiren Kerim, şöyle devam etti:

"İki senedir buradayım. Burada zor şeyler yaşadık. O dönem yaşananlardan ister istemez herkes etkilendi. Ait olduğum yerde devam etmek istedim. ??????? Atsu, Onur ve Taner ağabeyi kaybettik. Bizim için çok zor zamanlardı, mekanları cennet olsun. Geçen sene onlar için bir duruş gösterdik. Bu sene de aynı şekilde devam edecek. Umarım takıma elimden gelen katkıyı sağlar, takımın iyi yerlere gelmesine yardımcı olurum."

Kerim Alıcı, öncelikli hedefinin Hatayspor'da başarı yakalamak olduğunu belirterek, "Avrupa Kupaları'nda Hatayspor'u temsil etmek isterim. Sonra da umarım A Milli Takım formasını da terletebilirim. Bu her gencin, her futbolcunun hayalidir. Umarım bana ileride bu forma nasip olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Takım, Kerim Alıcı, Hatayspor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerim Alıcı, Hatayspor'da başarı ve A Milli Takım hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:30 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
10:30 İsrail, Yemen’i ilk kez hedef aldı Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
09:40 Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
11:45 Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
11:25 Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1’i ağır, 5 yaralı Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı
11:02 Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza! Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
10:55 Beşiktaş’ta Amartey krizi Arabistan’a gitmek istemedi, uçağa binmedi Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi
10:40 Halı sahada kahreden olay Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu
10:21 Türkiye’nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti Türkiye'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti
10:15 Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı! Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak
10:10 İnsan aklıyla dalga geçiyorlar Bodrum’da bir sandviçi 380 TL’den satmaya başladılar İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 12:33:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kerim Alıcı, Hatayspor'da başarı ve A Milli Takım hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement