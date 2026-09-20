Kerim Temizkan'ın 81. dakikada attığı golle Kastamonuspor, Hatayspor'u 1-0 yendi

Kerim Temizkan'ın 81. dakikada attığı golle Kastamonuspor, Hatayspor'u 1-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta karşılaşmasında Kastamonuspor, Kastamonu Gazi Stadı'nda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Kastamonuspor'un tek golünü 81. dakikada Kerim Temizkan kaydetti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup3. hafta karşılaşmasında Kastamonuspor, Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Kastamonu Gazi
Hakemler: Giray Şaylan, Okan Deliler, Batuhan Akkuş
Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, Emir Açıkgöz (Deniz Güngör dk. 90), Serdar Avkaroğlu, Gökmen Özince, Erdem Reis, Doruk Paflak (Niyazi Kılıç dk. 39), Ahmet Yazar (Samet Güler dk. 80), Necati Bilgiç, Yasin Başaytaç, Mert Çalışkan, Kerim Temizkan
Hatayspor: Der Sarıcalı, Melih Şen, Recep Burak Yılmaz, Abdulkadir Adıyaman, Engin Can Aksoy, Seyit Gazanfer, (Alperen Alaca dk. 76), Ensar Arslan, Ali Yıldız (Mustafa Çınar Baytar dk. 88), Mustafa Said Aydın (Birhan Vatansever dk. 88), Taylan Özgün, Barış Uzel (Volkan Alkan dk. 62)
Gol: Kerim Temizkan (dk. 81) (Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Mert Çalışkan, Yasin Başaytaç (Kastamonuspor), Barış Uzel Abdulkadir Adıyaman, Melih Şen (Hatayspor)
Sizin düşünceleriniz neler ?