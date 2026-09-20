Kerim Temizkan'ın 81. dakikada attığı golle Kastamonuspor, Hatayspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
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Kerim Temizkan'ın 81. dakikada attığı golle Kastamonuspor, Hatayspor'u 1-0 yendi

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta karşılaşmasında Kastamonuspor, Kastamonu Gazi Stadı'nda Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Kastamonuspor'un tek golünü 81. dakikada Kerim Temizkan kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup3. hafta karşılaşmasında Kastamonuspor, Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Kastamonu Gazi

Hakemler: Giray Şaylan, Okan Deliler, Batuhan Akkuş

Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, Emir Açıkgöz (Deniz Güngör dk. 90), Serdar Avkaroğlu, Gökmen Özince, Erdem Reis, Doruk Paflak (Niyazi Kılıç dk. 39), Ahmet Yazar (Samet Güler dk. 80), Necati Bilgiç, Yasin Başaytaç, Mert Çalışkan, Kerim Temizkan

Hatayspor: Der Sarıcalı, Melih Şen, Recep Burak Yılmaz, Abdulkadir Adıyaman, Engin Can Aksoy, Seyit Gazanfer, (Alperen Alaca dk. 76), Ensar Arslan, Ali Yıldız (Mustafa Çınar Baytar dk. 88), Mustafa Said Aydın (Birhan Vatansever dk. 88), Taylan Özgün, Barış Uzel (Volkan Alkan dk. 62)

Gol: Kerim Temizkan (dk. 81) (Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Mert Çalışkan, Yasin Başaytaç (Kastamonuspor), Barış Uzel Abdulkadir Adıyaman, Melih Şen (Hatayspor)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuHataysporKastamonuSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Kerim Temizkan'ın 81. dakikada attığı golle Kastamonuspor, Hatayspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
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