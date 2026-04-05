Keşanspor BAL'a Yükseldi

Edirne Süper Amatör Ligi'nde şampiyon belli oldu. Ligin 17. haftasında Keşanspor, Keşan Atatürk Stadyumu'nda Ata Gençspor ile mücadele etti. Sarı-siyahlılar, ilk yarısı 1-1 sona eren müsabakada rakibini 3-2 mağlup etti ve puanını 46'ya çıkardı. Keşan ekibi, bu sonuçla ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

Müsabakanın sona ermesinin ardından futbolcular ve taraftarlar, büyük sevinç yaşarken, şampiyonluğu doyasıya kutladı. - İSTANBUL