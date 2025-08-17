Kesin diyerek duyurdular! İşte Zaniolo\'nun yeni adresi

Galatasaray'da yeni sezonun kadrosunda düşünülmeyen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'nun transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo'nun İtalya Serie A ekibi Udinese'ye transfer olma ihtimali güçlendi. Haberde, Udinese'nin yıldız ismi transfer etmeyi çok istediği hatta takımdaki yerinin dahi ayrıldığı, takımın hücumunda kilit bir rol üstleneceği ifade edildi.
Haberin devamında, Süper Lig devi Galatasaray'ın Zaniolo'yla ilgili kesin kararını verdiği ve oyuncuyu takımdan göndereceği dile getirildi. Sağ kanat oyuncusu, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçında 75. dakikada oyuna dahil olmuştu.
