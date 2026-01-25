Kestel\'in değeri sahada yükseliyor

Kestel'in sportif alandaki gururu Kestel Çilek Spor, sahadaki kararlı duruşu ve üst üste aldığı galibiyetlerle yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Gösterilen mücadele, yalnızca skor tabelasına değil; Kestel'in spordaki vizyonuna ve iddiasına da güçlü şekilde yansıyor.

Geçtiğimiz hafta Polatlı 1926 Spor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir deplasman galibiyetine imza atan Kestel Çilek Spor, bu hafta ise Çankaya FK karşısında sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Üst üste alınan bu sonucu futbolcuların oyun disiplinini, mücadele gücünü ve sahaya yansıttığı inancı açıkça ortaya koydu. Genç ve dinamik kadrosuyla ligde sağlam adımlarla ilerleyen Kestel Çilek Spor, altyapıya verdiği önem ve takım ruhuyla ilçenin de ortak gururu olmaya devam ediyor.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Bu başarıda emeği geçen futbolcularımızı, teknik heyetimizi, yönetimimizi ve her zaman takımının yanında olan cefakar taraftarlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Kestel Çilek Spor'un bu yükselişi, Kestel'in sporda da büyüyen ve güçlenen bir marka olduğunun en somut göstergesidir" dedi. - BURSA