Kevin N'Koudou fikrini değiştirdi! Beşiktaş'ta kalıyor

Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Kevin N'Koudou, karar değiştirdi. Deneyimli futbolcu bir Dubai kulübünden teklif aldığı için ilk etapta Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktı ancak görüştüğü kulübün mali açıdan beklentilerini karşılamaması sebebiyle Beşiktaş'ta kaldı.

Beşiktaş'ta geçen sezon 17 maçta 644 dakika süre alan Kevin N'Koudou, 4 gol kaydetti. N'Koudou, 2020-21 sezonunda 44 maçta 9 gol 5 asist ve ilk sezonu olan 2019-20'de ise 31 maçta 4 gol 2 asistlik katkı vermişti.

SÖZLEŞMESİNİN SON YILINDA

Futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 4.2 milyon avro olarak gösteriliyor.