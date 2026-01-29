Yunusemreli Kevser\'den milli takıma uzanan bronz

Yunusemre Belediyespor'un genç judocusu Kevser Gizem Bükülmez, Konya'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak milli takıma davet edildi.

Konya'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Yunusemre Belediyespor adına 57 kiloda mücadele eden genç judocu Kevser Gizem Bükülmez, zorlu rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Elde ettiği dereceyle milli takım kampına davet edilen Kevser Gizem Bükülmez, ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, sporcuyu ve emeği geçenleri tebrik ederek, "Kulüp olarak sporcularımızın gelişimini ön planda tutuyoruz. Onların hayallerine giden yolda bir adım olabiliyorsak ne mutlu bize. Kevser'i, antrenörlerimizi ve ailesini gönülden kutluyorum. Ay-yıldızlı forma altında da aynı inançla mücadele edeceğine yürekten inanıyorum" dedi. - MANİSA