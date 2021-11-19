Kıbrıs gazisi Cezair Atılgan son yolculuğuna uğurlandı

Tokat'ta 68 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Cezair Atılgan'ın cenazesi toprağa verildi.
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Atılgan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ali Paşa Camisi'ne getirildi.
Atılgan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazını müteakip Ulaş köyü mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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