Kıbrıs gazisi Cezair Atılgan son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı , AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile vatandaşlar katıldı.

Tokat 'ta 68 yaşında vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Cezair Atılgan'ın cenazesi toprağa verildi.

İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın

Nike, Roblox oyunu ile Metaverse dünyasına giriş yapıyor! Adı da ''Nikeland''