Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Larnaka kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde sıralama atışlarını milli sporcu Oğuzhan Tüzün 116 puanla 34'üncü, Nedim Tolga Tunçer 114 puanla 44'üncü, Alp Kızılsu 110 puanla 67'inci sırada tamamladı.

Kaynak: AA

Kıbrıs Rum Kesimi, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.