Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası

27.08.2022 14:16
Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası

Kıbrıs Rum Kesimi'nde devam eden Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcular sıralama atışlarını tamamladı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nde devam eden Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcular sıralama atışlarını tamamladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Larnaka kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde sıralama atışlarını milli sporcu Oğuzhan Tüzün 116 puanla 34'üncü, Nedim Tolga Tunçer 114 puanla 44'üncü, Alp Kızılsu 110 puanla 67'inci sırada tamamladı.

Trap kadınlar müsabakasında yarışan Rümeysa Pelin Kaya 112 puanla 15'inci, Safiye Sarıtürk Temizdemir 111 puanla 20'inci, Dilara Bedia Kızılsu, 103 puanla 33. oldu.

Plak Atışları Avrupa Şampiyonası yarın trap karışık takım müsabakasıyla devam edecek.

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Futbol: UEFA Avrupa Ligi Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Kaynak: AA

Kıbrıs Rum Kesimi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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