Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonun trap karışık takım gençler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Süleyman Güvercin ve Nisa Nur Aydemir, 116 puanla 15. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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