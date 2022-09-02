Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası

Kıbrıs Rum Kesimi'nde devam eden Plak Atışları Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda trap karışık takım gençler müsabakaları gerçekleştirildi.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonun trap karışık takım gençler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Süleyman Güvercin ve Nisa Nur Aydemir, 116 puanla 15. sırada yer aldı.
Şampiyona yarın trap genç erkekler takım karşılaşmalarıyla devam edecek.
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