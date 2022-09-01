Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonun trap genç erkekler finalinde mücadele eden Süleyman Güvercin, 24 puanla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Kıbrıs Rum Kesimi, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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