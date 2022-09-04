Yarı final müsabakasında aldığı 26 puanla madalya maçına çıkmaya hak kazanan Muhammet Seyhun Kaya, burada da 24 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Larnaka kentindeki organizasyonda skeet kategorisi müsabakaları gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Kıbrıs Rum Kesimi, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası - Son Dakika

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