Kıbrıscıkspor, Bolu U-17 Ligi\'nde şampiyon oldu

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Bolu U-17 Ligi'nde 17 haftalık süreçte hiç mağlubiyet almayan Kıbrıscıkspor, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bolu U-17 Ligi'nde Kıbrıscıkspor, play-off müsabakalarında Kızıkspor'la karşı karşıya geldi. Karaçayır Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma Kıbrıscıkspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla birlikte 18 haftalık ligin bitimine bir hafta kala mavi-beyazlılar şampiyonluğunu ilan etti. 17 haftalık süreçte hiç mağlubiyet almadan şampiyonluğunu ilan eden Kıbrıscıkspor, 55 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü. Burak Bulut ve Kerem Demirel'in çalıştırdığı Kıbrıscıkspor, 11 Haziran'da düzenlenecek olan U-17 Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarına katılarak Bolu'yu temsil edecek. - BOLU