Kick Boks Avrupa Şampiyonu Ücan'ın gözü Dünya Kupası'nda - Son Dakika
Üye Girişi

Kick Boks Avrupa Şampiyonu Ücan'ın gözü Dünya Kupası'nda

26.04.2022 12:03
Kick Boks Avrupa Şampiyonu Ücan'ın gözü Dünya Kupası'nda

Antalya'da 2021 yılında düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası şampiyonasında 81 kiloda şampiyon olan Batmanlı sporcu İslam Ücan, gözünü 12 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan 7. Uluslararası Dünya Kupası Şampiyonası'na dikti.

Antalya'da 2021 yılında düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası şampiyonasında 81 kiloda şampiyon olan Batmanlı sporcu İslam Ücan, gözünü 12 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan 7. Uluslararası Dünya Kupası Şampiyonası'na dikti.

1955 Batman Belediye Spor Kulübü sporcusu olan İslam Ücan, çalışmalarına yoğun antrenmanlarla devam ediyor. 3 yıldır kick boksla uğraştığını anımsatan İslam Ücan, 3 sene önce okulda öğretmenlerinin teşviki ile başladığını ve çok çalışıp Avrupa şampiyonu olduğunu söyledi. Milli takım seçmelerinde şampiyon olup İtalya'ya gittiğini ve orada da Türkiye'yi çok iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Ücan, "İstanbul'da bu sene yapılacak dünya kupasına çok iyi hazırlanıp bayrağımızı dalgalandırmayı planlıyorum. Üç sene önce kick boksa başladığımda maddi imkansızlıktan dolayı kum torbası bulamayıp evde bulduğum içi boş gaz tüpünü tavana asıp onunla çalışıyordum. Sadece o gaz tüpüyle 1,5 sene boyunca çalıştım ve mekik, şınav ve barfiks çekerek bu maçlara hazırlandım. Buradan valimize, emniyet müdürümüze ve bana destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.

1955 Batman Belediye Spor Kulüp Derneği Başkanı Burak Eren ise kick boks branşında yetiştirdikleri Ücan'ın bu spora gönül verdiğini ve kulüp bünyesinde yapılacak olan müsabakalara katılma isteğini görüp kendisine fırsat verdiklerini aktardı. Eren, "İslam, köyde ikamet ediyor ve çalışmalarını daha önce köyde devam ettiriyordu. Bu spora vermiş olduğu heves bizleri kayıtsız bırakmadı. Kendisine destek olduk. Kulübümüzde lisanslandırdık" şeklinde konuştu.

"Ücan, dereceye girerse İslami Olimpiyatlar'a gidecek"

12 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek olan dünya kupası yarışmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Eren, " İslam, bu yarışmada dereceye girerse İslami Olimpiyatlara girmeye hak kazanacak. Bu da hem bizim için hem kulübümüz için büyük bir artıdır. Tabii ki diğer sporcularımızda olduğu gibi İslam'a da elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye de hazırız" diye konuştu. - BATMAN

Kick Boks Avrupa Şampiyonu Ücan'ın gözü Dünya Kupası'nda
Kick Boks Avrupa Şampiyonu Ücan'ın gözü Dünya Kupası'nda
Kick Boks Avrupa Şampiyonu Ücan'ın gözü Dünya Kupası'nda
Kick Boks Avrupa Şampiyonu Ücan'ın gözü Dünya Kupası'nda
Kick Boks Avrupa Şampiyonu Ücan'ın gözü Dünya Kupası'nda
Kick Boks Avrupa Şampiyonu Ücan'ın gözü Dünya Kupası'nda

YORUMLAR
500
İstanbul Mushafı, Çamlıca Camisi'nde düzenlenecek törenle tanıtılacak İstanbul Mushafı, Çamlıca Camisi'nde düzenlenecek törenle tanıtılacak

Dünya Kupası, Kick Boks, İstanbul, İslam, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kick Boks Avrupa Şampiyonu Ücan'ın gözü Dünya Kupası'nda - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Kağıt toplayıcısı iki kadın yer konusunda anlaşamayıp saçları kanayana kadar kavga etti!
12:08 Mısır'da yeni bir tarihi hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:05 Kuzey Kore'de gece yarısı askeri tören! Nükleer silahlarla gövde gösterisi yaptılar!
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
11:16 Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan dolar 14,79 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:19:29. #1.12#
SON DAKİKA: Kick Boks Avrupa Şampiyonu Ücan'ın gözü Dünya Kupası'nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement