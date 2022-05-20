Kick Boks Dünya Kupası'nda Eskişehirli sporculardan büyük başarı - Son Dakika
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Kick Boks Dünya Kupası'nda Eskişehirli sporculardan büyük başarı

20.05.2022 14:53
Kick Boks Dünya Kupası'nda Eskişehirli sporculardan büyük başarı

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na katılan 3 Eskişehirli sporcu bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza attı7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'na katılan 3 Eskişehirli sporcu bronz madalya alarak önemli bir başarıya imza attı

7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 52 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı kupaya, Eskişehir ve Türkiye'yi temsil eden ERK Kick Boks Spor Kulübü sporcuları katıldı. Kupada sporculardan, Rabia Karagöz Büyükler kick layt dalında, Melis Mandıracı Fuul contak dalında, Ayşe Sude Kayar point contak dalında dünya üçüncüsü olurken, bronz madalya kazandılar. - ESKİŞEHİR

Kick Boks Dünya Kupası'nda Eskişehirli sporculardan büyük başarı
Kick Boks Dünya Kupası'nda Eskişehirli sporculardan büyük başarı
Kick Boks Dünya Kupası'nda Eskişehirli sporculardan büyük başarı
Kick Boks Dünya Kupası'nda Eskişehirli sporculardan büyük başarı
Kick Boks Dünya Kupası'nda Eskişehirli sporculardan büyük başarı
Kick Boks Dünya Kupası'nda Eskişehirli sporculardan büyük başarı

YORUMLAR
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Sakaryalı sporcudan dünya ikinciliği Sakaryalı sporcudan dünya ikinciliği
Kaynak: İHA

Bronz Madalya, Dünya Kupası, Kick Boks, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kick Boks Dünya Kupası'nda Eskişehirli sporculardan büyük başarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kick Boks Dünya Kupası'nda Eskişehirli sporculardan büyük başarı - Son Dakika
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