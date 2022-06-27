Kick Boks Dünya Şampiyonu Doğan'dan Belediye Başkanı Ulutaş'a ziyaret - Son Dakika
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Kick Boks Dünya Şampiyonu Doğan'dan Belediye Başkanı Ulutaş'a ziyaret

27.06.2022 15:14
Kick Boks Dünya Şampiyonu Doğan'dan Belediye Başkanı Ulutaş'a ziyaret

Kick Boks Dünya ve Avrupa kupaları şampiyonu Zehra Doğan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı makamında ziyaret etti.

Kick Boks Dünya ve Avrupa kupaları şampiyonu Zehra Doğan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı makamında ziyaret etti.

Ulutaş, ziyarette yaptığı açıklamada, Doğan'ı kutladığını, onunla iftihar ettiklerini belirterek, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını kaydetti.

Doğan da geçen ay İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda büyük bayanlar 52 kiloda şampiyon olduğunu hatırlatarak, 2 Temmuz'da Bakü Karabağ Profesyonel Kick Boks Zafer Gecesi'nde yer alacağını aktardı.

Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Ulutaş'a teşekkür eden Doğan, "Nice başarılara imza atmayı diliyorum." ifadesini kullandı.

Ulutaş, Kaş Belediyesi sporcusu olan Doğan'ı başarısından dolayı tebrik ederek altın hediye etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mutlu Ulutaş, Kick Boks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kick Boks Dünya Şampiyonu Doğan'dan Belediye Başkanı Ulutaş'a ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kick Boks Dünya Şampiyonu Doğan'dan Belediye Başkanı Ulutaş'a ziyaret - Son Dakika
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