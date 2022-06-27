Kick Boks Dünya Şampiyonu Doğan'dan Belediye Başkanı Ulutaş'a ziyaret

Kick Boks Dünya ve Avrupa kupaları şampiyonu Zehra Doğan, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı makamında ziyaret etti.

Ulutaş, ziyarette yaptığı açıklamada, Doğan'ı kutladığını, onunla iftihar ettiklerini belirterek, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını kaydetti.

Doğan da geçen ay İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda büyük bayanlar 52 kiloda şampiyon olduğunu hatırlatarak, 2 Temmuz'da Bakü Karabağ Profesyonel Kick Boks Zafer Gecesi'nde yer alacağını aktardı.

Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Ulutaş'a teşekkür eden Doğan, "Nice başarılara imza atmayı diliyorum." ifadesini kullandı.

Ulutaş, Kaş Belediyesi sporcusu olan Doğan'ı başarısından dolayı tebrik ederek altın hediye etti.